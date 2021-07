Oko a omamné látky

Zdravá zrenica reaguje na zmeny prostredia zmenou veľkosti. V ľudskom oku to funguje podobne ako vo fotoaparáte, ktorého clona sa pri nedostatku svetla rozšíri a pri intenzívnom svetle naopak zúži.

K rozšíreným alebo zúženým zreničkám dochádza reflexívne aj pri stresových situáciách, ale môžu byť za neho zodpovedné aj omamné látky.

Omamné látky v medziach zákona

Môžu byť prírodného, alebo syntetického pôvodu. Okrem toho, že pôsobia na psychické a psychomotorické vlastnosti, majú vplyv aj na náš zrak. Alkohol a cigarety sú legálnymi a spoločensky akceptovanými drogami. Konzumáciou alkoholu dochádza k pomalšiemu sťahovaniu a rozťahovaniu dúhovky, k poškodeniu očných tkanív, sietnice a optického nervu. V cigaretovom dyme je veľké množstvo toxických prímesí, ktoré majú vplyv na vnútorné prostredie oka a znižujú množstvo živín dôležitých pre jeho zdravé fungovanie.

Kedy sa nám menia zreničky?

Po užití niektorých omamných látok sa zreničky rozšíria, pri iných sa hneď po užití zúžia, ale pri doznievaní účinku sa výrazne rozšíria. Najaktívnejšou zložkou konope je delta-9-tetrahydrocannabinol, známy pod skratkou THC. Pôsobí na sympatický nervový systém a z toho dôvodu dochádza k rozšíreniu zreníc. Príliš široká zrenica vpúšťa do oka veľa svetla a to môže byť nebezpečné najmä pri riadení motorového vozidla. Napríklad po užití konope sa nám spolu so zrenicou rozšíria aj drobné cievky na spojovke, čo sa prejavuje práve začervenaním očí. Reakcia však vždy závisí na čase, ktorý od užitia látky uplynie.

Videli ste biele myšky?

Jedným z príznakov opitosti je dvojité videnie. So stúpajúcou hladinou alkoholu v krvi dochádza k zhoršeniu vnímania periférie, zužuje sa zorné pole a videnie sa obmedzí na malú oblasť. Pri ťažkej opitosti sa výrazne spomaľujú reakcie zrenice. Po užití zle vypáleného domáceho alkoholu s obsahom metanolu sa, ako akútna liečba používa kvalitný alkohol, aby nedošlo k toxickému poškodeniu očného nervu metabolitmi metanolu. Pre vysoké štádium intoxikácie je charakteristická aj šeroslepota, halucinácie a mnohí v delíriu vídajú aj povestné biele myši.

Oči pre plač

Nadmerné pitie ovplyvňuje aj vstrebávanie vitamínov v pečeni, ktoré sú potrebné pre zdravý zrak. Nedostatok vitamínu B1 spôsobuje slabosť alebo paralýzu očných svalov a chýbajúci vitamín A zas vyvoláva nočnú slepotu, stenčenie, alebo až pretrhnutie rohovky.

Krátka, silná ako život

Pri vplyve tabaku na náš zrak záleží od množstva a frekvencie užívania. Fajčenie vyvoláva poškodenie zrakového nervu s následným poklesom zrakovej ostrosti. Ischemická optická neuropatia je vzácne ochorenie zrakového nervu, ktorá spôsobuje náhlu stratu videnia a u fajčiarov sa vyskytuje až 16-krát častejšie ako u nefajčiarov. U pravidelných fajčiarov je v priemere trikrát väčšia pravdepodobnosť vzniku makulárnej degenerácie, ktorá je najčastejšou príčinou slepoty u starších ľudí. Postihuje centrálne videnie, pri ktorom sa slepá škvrna vyvíja presne v strede zorného poľa a postupne sa rozširuje. Ľudia, ktorí spotrebujú 20 a viac cigariet denne, majú viac než dvojnásobné riziko rozvoja šedého zákalu v porovnaní s nefajčiarmi.

Šedý a zelený zákal

Katarakta, alebo šedý zákal je degeneratívne ochorenie očnej šošovky. V zdravom stave býva číra, no vekom a ďalšími faktormi sa v nej môžu nahromaďovať metabolity. Tie zapríčiňujú postupné zakaľovanie, ktoré môže viesť až k slepote. Na rozvinutú kataraktu vám nepomôžu žiadne lieky či kvapky. Riešením je iba chirurgický zákrok. Fajčenie poškodzuje cievy zásobujúce zrakový nerv, a preto ďalším ochorením, ktoré môže viesť až k strate zraku je glaukóm – zelený zákal. Dochádza pri ňom k vážnemu poškodeniu až odumieraniu zrakového nervu. Najskôr sa prejavuje malými výpadkami v zornom poli, po čase človek stráca periférne videnie a nakoniec môže až oslepnúť.

Opioidy a stimulačné drogy

Pre užívateľov látok zo skupiny opioidov je typické veľmi silné zúženie zreničiek a tiež začervenanie očí spôsobené prekrvením spojiviek. Najnebezpečnejšou látkou zo skupiny opioidov je heroín. Pri jeho dlhodobom a častom užívaní dochádza k vpadnutiu oka do očnice, tento príznak odborne nazývame enoftalmus. Pri odňatí drogy sa naopak zreničky rozšíria a oči sa stáčajú k nosu, tzv. eso odchýlka a môže sa vyskytovať aj niekoľko mesiacov od začiatku detoxikácie. Kokaín a pervitín (metamfetamín) patria medzi stimulačné drogy, ktoré na centrálny nervový systém pôsobia veľmi intenzívne. Po ich užití dochádza k rozšíreniu zreničiek, poškodzujú oblasť farebného videnia, ktorá sa prejavuje rozmazaným videním, zníženou schopnosťou zaostrenia a halucináciami.

LSD alebo “Have a nice trip”

Získava sa z huby, ktorá cudzopasí na obilí. Účinnou látkou je dietahylamid kyseliny lysergovej, ktorý je laboratórne syntetizovaný. Ide o farebné obrázky napustené účinnou látkou, ktoré sa dávajú pod jazyk. Pri požití LSD k priamemu postihnutiu očí nedochádza, ale ovplyvnené sú bunky centrálneho nervového systému. Spôsobuje halucinácie, synestéziu zvukov a farieb, línie predmetov sú rôzne zvlnené alebo zaoblené a ich sfarbenie pripomína dúhu. Je známe tiež ako “trip” a medzi jeho najznámejších užívateľov patril napríklad aj Steve Jobs, v čase keď bol členom hnutia Hare Krishna a živil sa výlučne ovocím. Vedeli ste, že názov osobných počítačov Apple MacIntosh vznikol inšpiráciou z jabĺk, jeho odľúbenej odrody McIntosh, ktoré v tej dobe konzumoval? K ďalším užívateľom tejto drogy patrili členovia svetoznámej skupiny The Beatles, ktorí svoje skúsenosti z “tripu” zvečnili v skladbe “Lucy in the Sky with Diamonds”. Z hľadiska zraku, po užití LSD dochádza k rozšíreniu zreníc, zvýšeniu krvného tlaku a telesnej teploty. Tento efekt môže trvať aj 20 hodín. U dlhodobých užívateľov môže dôjsť ku zvýšenej precitlivenosti na svetlo a výrazným rizikom je, že môže spustiť psychotický stav alebo dokonca vyvolať schizofréniu.

Chráňte si zrak ako oko v hlave

Dobrý zrak je dar, ktorý do vienka nemusí dostať každý. Správne fungovanie očí závisí od dostatočného prísunu dôležitých látok, vitamínov a minerálov. Okrem zdravej výživy sú však dôležité i preventívne prehliadky. Odborník odhalí problémy skôr než si ich sami uvedomíte, a preto nepodceňujte prevenciu.