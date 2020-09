Vrátenie zraku slepým: Dokáže v súčasnosti technika pomôcť vidieť?

Oko považuje väčšina ľudí, za najdôležitejší zmyslový orgán. Práve vďaka zraku dokážeme vnímať svet okolo seba. Ľuďom, ktorým tento zmysel chýba, ponúkajú technológie riešenia, ktoré dokážu uľahčiť každodenný život.

Príčiny a úrovne slepoty

Zrakové postihnutie môže byť vrodené alebo získané. Za vrodenú slepotu sa považuje, ak sa oko zle vyvinie alebo chýba. Ľudia, ktorí sa bez schopnosti vidieť už narodili a vlastne nevedia, čo v skutočnosti videnie znamená, znášajú toto postihnutie samozrejme lepšie.

Príčin straty zraku počas života môže byť viacero, napríklad nehoda, vek alebo neliečené choroby oka. Medzi ochorenia spôsobujúce zhoršenie zraku až slepotu zaraďujeme napríklad:

sivý zákal (katarakta) – videnie je rozmazané a farby sú menej sýte,

– videnie je rozmazané a farby sú menej sýte, zelený zákal (glaukóm) – zhoršené periférne videnie, prípadne tunelové videnie,

– zhoršené periférne videnie, prípadne tunelové videnie, degeneráciu makuly – strata centrálneho videnia a poškodené periférne videnie,

– strata centrálneho videnia a poškodené periférne videnie, hemianopsia – obmedzené, polovičné alebo štvrtinové videnie.

Príklady videnia s rôznymi ochoreniami. Zľava sivý zákal, zelený zákal a degenerácia makuly. (Zdroj: Wikipédia)

Príklady videnia poznačeného hemianopsiou. (Zdroj: Wikipédia)

Podľa závažnosti poškodenia videnia rozoznávame:

úplnú slepotu – úplná strata zraku, prípadne vnímanie svetla bez možnosti určenia jeho pôvodu,

– úplná strata zraku, prípadne vnímanie svetla bez možnosti určenia jeho pôvodu, praktickú slepotu – vnímanie svetla, obrazov a tvarov bez možnosti ich bližšieho určenia.

– vnímanie svetla, obrazov a tvarov bez možnosti ich bližšieho určenia. slabozrakosť – delí sa na veľmi ťažkú, ťažkú a strednú.

Strata zraku so sebou nesie okrem fyzických zmien aj psychickú záťaž, ktorej je potrebné venovať dostatočnú pozornosť. Kým je náš zrak bezchybný, nevnímame ako veľmi sa naň spoliehame. Že vidieť neznamená len rozoznávať objekty a ľudí, ale aj emócie a mnoho iného. Preto je potrebné, aby sme sa snažili zrak nahradiť, napríklad aj technologickými inováciami.

Obnova strateného videnia

Môj kolega, MUDr. Peter Žiak, už písal o pokusoch vrátiť nevidiacim zrak pomocou invazívnejších zákrokov zahŕňajúcich aj implantáty v oku či mozgu. Toto všetko je však hudba budúcnosti. Čo dokáže technika dnes a bez toho, aby museli nevidiaci podstúpiť operácie?

Ako a kde pomáha technológia

Vizuálne informácie, ktoré počas dňa dostávame do mozgu cez oči, sú pre nás nesmierne dôležité. Spoliehame sa na ne pri konverzáciách, pri varení, upratovaní, nakupovaní či navigácii. Mnohé moderné technologické vychytávky však nerátajú so slepotou – zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by slepý človek použil dotykový mobil či tablet? Pritom sú to veci, bez ktorých si teraz ľudia nevedia predstaviť život.

Príklad bežného stretnutia v práci s množstvom modernej techniky.

Našťastie existujú mnohé aplikácie, ktoré vznikli preto, aby pomohli slabozrakým a nevidiacim prekonať každodenné ťažkosti. Predstavme si ich cez rôzne oblasti, v ktorých pomáhajú:

Navigácia

S orientáciou v priestore pomôžu aplikácie, ktoré opisujú všetko, čo sa v okolí nevidiaceho nachádza. Takou je napríklad Soundscape od Microsoftu. V podstate je to mapa, ktorú namiesto videnia počujete. Užitočná je aj aplikácia Dotwalker, do ktorej sa dá uložiť veľa GPS súradníc, teda pomáha v orientácii na pravidelne navštevovaných miestach.

O trošku viac manuálneho riadenia potrebuje aplikácia Aipoly Vision – dokáže rozoznať predmety, na ktoré jej vďaka fotoaparátu v mobile ukážete.

Ďalšou veľmi užitočnou aplikáciou je Facing Emotion, dostupný žiaľ len na konkrétnom smartfóne Huawei Mate 20 Pro. Slabozraký alebo nevidiaci človek prichádza pri osobnej konverzácii o veľa preto, lebo nevidí emócie na tvárach druhých. Spomenutá aplikácia má riešiť práve tento problém – je schopná rozpoznať 7 základných emócií. Verím, že v budúcnosti sa vyvinie viacero podobných aplikácií pre všetky typy smartfónov.

Moderné technológie

Moderné dotykové displeje smartfónov dokážu pomocou aplikácií ovládať aj tí, ktorí na ne nevidia. VoiceOver je zabudovaný čítač displeja pre iPhony a pre Androidy je dostupná napríklad aplikácia Talkback. Pre Slovákov bol vyvinutý Corvus – set aplikácií pre smartfóny s Androidom a dokonca existuje aj špeciálny tlačidlový telefón, na ktorom je Corvus predinštalovaný. Tento rok dokonca predstavili aj špeciálny tablet pre nevidiacich.

Slabozrakí a nevidiaci nie sú ukrátení ani o zábavu. Vďaka špeciálnym ovládačom na Xbox si môžu zahrať aj počítačové hry. Ide o variabilne nastaviteľné príslušenstvo podľa potreby konkrétneho človeka a jeho postihnutia. Novú technológiu vyvíja aj Sony pre PlayStation. Microsoft Code Jumper zase pomáha deťom so zrakovým postihnutím naučiť sa kódovať.

Klávesnica s Braillovým písmom. (Zdroj: Wikipédia)

Písmo

S modernou technikou pomáha napríklad Microsoft Narrator, ktorý podporuje digitálne displeje a klávesnice s Braillových písmom. Na prenášanie hovoreného slova do textovej podoby a naopak nájdete taktiež viacero aplikácií, ako napríklad Markor či AccessNote, ktorá je kompatibilná aj so spomínaným čítačom displeja VoiceOver. Ťažšie sa však hľadá aplikácia, ktorá by podporovala slovenský jazyk.

Pre fanúšikov kníh existuje čítačka @voice alebo BraiBook a dostupných je aj veľa aplikácií na čítanie správ, počúvanie podcastov, čítanie emailov a mnoho iného. Pre úspešnú navigáciu na internete nie je potrebná vždy aplikácia, stačí si stiahnuť už spomínanú čítačku displeja.

Nákupy

Predstava nákupov, teda regálov plných potravín, na ktoré človek nevidí, môže byť pre nevidiacich tiež hrozivá. Vďaka aplikáciám schopným prečítať na čo sa práve pozeráte, je to o niečo ľahšie. Čítačky peňazí zase pomôžu pri platení.

Alternatívou sú online nákupy, napríklad pomocou domáceho AI asistenta ako Alexa, ktorej to stačí len povedať a spraví vám nákupný zoznam. Pomôžu aj smart spotrebiče. Chladnička Family Hub od Samsungu sa vďaka kamerám a prístupu na internet vie postarať o to, aby ste doma mali vždy napríklad tri krabice mlieka. Ak sa začne potravina míňať, chladnička ju automaticky doobjedná z e-shopu a vám pri dverách iba zazvoní kuriér. Na Slovensku táto služba však zatiaľ ešte nefunguje.

Domácnosť

Aj obyčajné činnosti v domácnosti môžu byť sťažené, keď človek nevidí. Domáci virtuálni asistenti Siri či Alexa dokážu pomôcť pri vyhľadávaní čohokoľvek na internete, pustiť hudbu či podcast, prečítať recept alebo nastaviť časovač. Vďaka aplikácii Talking Tag si zase môžete označiť rôzne predmety v domácnosti a pomôžete si tak s ich okamžitým rozpoznaním.

Komplexné riešenia

Okrem aplikácií pre jednotlivé úlohy existujú aj riešenia, ktoré zahŕňajú viacero oblastí. Takými sú napríklad Seeing AI alebo OrCam. Alternatívou je aj Be My Eyes, ktorý združuje ľudí s postihnutím zraku aj zdravých. Ak nevidiaci alebo slabozraký človek potrebuje pomoc s nájdením alebo identifikáciou niečoho, stačí zavolať jednému z vyše 2 milióna ľudí a vďaka videohovoru vám okamžite pomôže.

Svet nevidiacich je trochu iný od toho, ktorý dennodenne vidíme okolo seba my. Je však rovnako plnohodnotný a vďaka pomôckam, ktorých je čoraz viac a sú na čoraz lepšej úrovni, je život ľudí so zrakovým postihnutím oveľa ľahší. Samozrejme, najideálnejším riešením je vrátenie zraku pomocou operácie. Niekedy sa to však nedá a práve pre tieto prípady ponúka technika pomoc. Ak vás blog zaujal a radi by ste si čítali o novinkách zo sveta technológií pre nevidiacich, odporúčam navštíviť stránku www.blindrevue.sk.