Nie ste v tom sami. Očné ilúzie dokážu oklamať všetkých.

Som očný chirurg a popri dennej klinickej práci s ľuďmi sa venujem výskumu mozgu a neurovede. Som tiež súčasťou tímu, ktorý skúma novú liečbu tupozrakých pacientov vo virtuálnej realite. Hľadám odpoveď na to, čo sa stane v mozgu človeka, ktorý tupozraké oko celý život nepoužíval, no po tréningu vo virtuálnej realite zrazu vidí. Veď len vďaka mozgu chápeme to, čo vidíme. V tejto oblasti je ešte veľa otázok nezodpovedaných. Chcem sa však podeliť o to, čo už poznáme a previesť vás tým, čo práve spoznávame.