Nový koronavírus: Prenášajú ho aj naše oči?

Posledný týždeň prichádzajú z čínskeho mesta Wuhan správy presne ako z katastrofického filmu – prázdne ulice a blokáda mesta. Zaujíma vás, prečo nosia čínski zdravotníci v tomto meste okuliare, alebo celotvárové masky? Mňa áno.

Odkiaľ vírus pochádza

Príbeh súčasnej epidémie koronavírusu začína na konci minulého roka, 31. decembra 2019. Práve vtedy bola Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornená na niekoľko prípadov zápalu pľúc v meste Wuhan v čínskej provincii Hubei. Prvé prípady pochádzali z rybieho trhu Huanan. O týždeň neskôr, 7. januára, čínske orgány potvrdili, že identifikovali nový vírus –koronavírus z rodiny vírusov ako sú aj SARS a MERS. Tento nový vírus bol dočasne nazvaný „2019-nCoV“ (Zdroj:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019).

Ani oči pred ním nie sú chránené

Koronavírus sa šíri kvapôčkovou infekciou, teda kýchaním a kašľom a môže sa “túlať" po tele až kým nezasiahne oči. Poprední odborníci potvrdili, že koronavírus môže vstúpiť do očí dotykom, ak sa nachádza na rukách pacienta.

(AdobeStock)

Paul Kellam, profesor vírusovej genomiky na Imperial College London hovorí, že prenos vírusu cez oči je možný. Pri zasiahnutí oka kvapôčkovou infekciou sa kvapky dostanú cez slzné cesty do nosa a odtiaľ sa rozšíria do pľúc. Je to v podstate to isté, ako keby ste rovno prehltli infikovanú slinu. Takto sa môžete nakaziť napríklad aj vírusom chrípky. Preto je dôležité dbať na ochranu nielen úst a nosa, ale aj očí.

Čo sú koronavírusy?

Koronavírusy sú veľkou rodinou patogénov, z ktorých väčšina spôsobuje mierne infekcie dýchacích ciest, ako napríklad nachladnutie. Koronavírusy však môžu byť aj smrtiace. Príkladom nebezpečného koronavírusu je SARS (severe acute respiratory syndrome), alebo závažný akútny respiračný syndróm. Práve tento vírus zabil začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia stovky ľudí v Číne a v Hongkongu (SARS epidémia z roku 2003). Novému vírusu nCoV doteraz podľahlo 26 obetí (https://www.dailymail.co.uk/health/article-7926243/Killer-coronavirus-SPREAD-eyes.html) Úmrtnosť tohto vírusu je 10 až 12 %, teda nižšia ako v prípade SARS. To však neznamená, že nie je nebezpečný.

Mikroskopický pohľad na koronavírus (Zdroj: Wikipédia)

Štruktúra koronavírusu (Zdroj: Wikipédia)

Ako sa najnovší koronavírus prejavuje

Typickými príznakmi sú zvyčajne horúčka, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, ale u niektorých pacientov sa vyvinul aj zápal pľúc – potenciálne život ohrozujúca infekcia, ktorá spôsobuje zápal alveolov v pľúcach. Ľudia nesúci nový koronavírus môžu mať iba mierne príznaky, ako je napríklad bolesť v krku, resp. prechladnutie. Typická je zvýšená telesná teplota – preto pasažierov na letiskách monitorujú práve na základe telesnej teploty. Problémom je, že vírus sa prvých 1 až 14 dní od nakazenia nemusí prejaviť. Vtedy prebieha takzvaná latentná perióda, keď pacient ešte nevie, že je infekčný. Preto je dôležité, aby sme si dávali pozor a zbytočne necestovali na miesta, kde sa vírus už objavil.