Prečo sa nám v zime zahmlievajú okuliare?

Pred Vianocami som si pre Vás pripravil oddychovú, ale za to veľmi praktickú tému. Zimné obdobie je pre mňa osobne vždy čas, najmä lyžovačka, kedy rozmýšľam nad zbavením sa okuliarov.

Pre doplnenie, lebo sa určite niekto bude pýtať v diskusii, zatiaľ z dôvodov nízkej krátkozrakosti, postupnému blíženiu sa k tzv. „stareckému videniu“ – presbyopii – a tak trochu aj „imidžu“ ostávam okuliarom verný.

Vojdete do vykúrenej miestnosti a zrazu nič nevidíte. Problém, ktorý od októbra do apríla dôverne pozná skoro každý, kto nosí okuliare. Rovnaké „zahmlenie pred očami“ je bežné aj v ďalších situáciách – po vstupe do zohriatej kúpeľne, pri otvorení trúby či napríklad pití čaju a kávy.

(Pexels.com)

Ak ste mali z fyziky vždy jednotku, nasledujúci odsek môžete preskočiť. Pre ostatných - zahmlievanie okuliarov po vstupe do vykúrenej miestnosti je fyzikálny jav, ktorý nazývame „proces tvorby kondenzátu“. Teplota v miestnosti je zvyčajne okolo 20 °C, no vonku je výrazne nižšia. Tento veľký teplotný rozdiel vedie k zrážaniu teplej vlhkosti obsiahnutej v prostredí. To znamená, že vodná para obsiahnutá vo vzduchu pri styku so studeným sklom mení svoje skupenstvo – z pary na kvapalinu. Na povrchu okuliarov sa počas tohto procesu vytvoria kvapôčky vody.

Podobný proces môžeme pozorovať aj v zime v aute. Keď si zapneme kúrenie, je nám po chvíľočke príjemne teplo, no okná sa nám začnú zahmlievať. Dôvod je rovnaký – veľký teplotný rozdiel medzi chladným počasím vonku a teplom vnútri.

(Pexels.com)

Ak nosíte kontaktné šošovky, alebo ste absolvovali laserovú operáciu očí, ďalej už čítať nemusíte – vaše videnie je „v suchu“. Tým, ktorí sa svojich okuliarov vzdať nechcú, môžu pomôcť nasledovné tipy.

1. Ochranná vrstva na šošovkách

Vrstva proti zahmlievaniu funguje tak, že blokuje vlhkosť, ktorá by sa mohla na šošovkách zachytiť. O jej aplikáciu môžete požiadať optickú kliniku alebo obchod, v ktorom ste si okuliare kúpili.

2. Utierky, spreje alebo gély proti zahmlievaniu

Tieto výrobky vytvoria na šošovkách jemný povlak, ktorý sťaží molekulám vody vytváranie väzieb. Kvapôčky vody strácajú na seba priľnavosť a stekajú.

3. Okuliare ďalej od koreňa nosa

Vodná para z vášho dychu sa mení na vlhkosť, pretože sa zachytí sa studenom povrchu okuliarov. Ak budete okuliare nosiť trošku ďalej od tváre, vzduch medzi vašou pokožkou a šošovkami môže prúdiť rýchlejšie, čím sa zníži výskyt vysokého teplotného rozdielu.

Ďalším praktickým tipom, ako dosiahnuť „nezahmlené“ videnie je zabrániť náhlym zmenám teploty. Napríklad:

Po vstupe do budovy môžete najskôr minútku alebo dve zostať pri dverách, kde je vzduch teplejší ako vonku, no chladnejší ako v hlavných vnútorných priestoroch.

Keď jazdíte autom, teplotu v aute zvyšujte pozvoľna.